المفتي دريان: الدّستور حَدّد مساراً واضحاً لانتخابات رئيس للجمهورية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 18 2023 - 16:40

المفتي دريان: الدّستور حَدّد مساراً واضحاً لانتخابات رئيس للجمهورية

منذ 2 ساعة 18 July، 2023
المفتي دريان
لبنان

وجّهَ مفتي الجمهوريةِ اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان رسالةً الى اللبنانيين بمناسبةِ بدايةِ رأسِ السنةِ الهجريةِ الجديدة اعتبر فيها انَ الدُّستورَ حَدَّدَ مَسَاراً واضِحاً لانْتِخاباتِ رئيس للجمهورية متسائلاً لماذا لا نَتَّبِعُ هذا المَسارَ الوَاضِح دون اتِّهاماتٍ مُتَبَادَلة ، وتَعْطِيلِ ما لا يَصِحُّ تَعطِيلُه ؟
واضاف ، ما يَجرِي اليومَ على السَّاحَةِ اللبنانيةِ مِن شُغورٍ رِئاسِيٍّ ، وتصريفِ أعمالٍ في الحكومةِ بِالحُدُودِ الضَّيِّقَةِ ، وتعطيلِ انعقادِ جَلَسَاتٍ تشرِيعِيَّةٍ في المَجلِسِ النِّيَابِيّ ، هُوَ مَعِيبٌ بِحَقِّ كُلِّ مَن يُعَرقِلُ إنجازِ هذِه الاستِحقاقَاتِ التي لا يَنْهَضُ البلدُ مِن دُونِ تَحقِيقِها.

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