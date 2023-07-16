نقابات “حزب الله” في النبطية: انتخاب الرئيس مدخل لاحتفاظ لبنان بعناصر قوته

افتتح قسم النقابات في منطقة جبل عامل الثانية، ضمن سلسلة دورات هذا الصيف التي تنفذها وحدة النقابات والعمال في “حزب الله” لاعداد كوادر نقابية تعبوية، دورة في منطقة الزهراني، تحدث فيها معاون مسؤول الوحدة حسن سيف الدين، الذي اكد “اهمية العمل النقابي في المرحلة القادمة للدفاع عن حقوق الشرائح المستضعفة والوقوف في وجه توجهات صندوق النقد الدولي وغيره من الذين ينفذون السياسية الاميركية الرامية الى بقاء الاستتباع السياسي والاقتصادي للبلد على حساب الناس ومصالحها”.

وانتقد سيف الدين زيادة الرسوم على الخدمات العامة من كهرباء واتصالات بشكل غير مدروس ولا يراعي مداخيل الاجراء والموظفين، داعيا الى “تلبية نداء الحوار لانتخاب رئيس للجمهورية، فيكون مدخلا لمعالجة ما يتعرض له لبنان من أزمات تفرض عليه ويحتفظ لبنان بالتالي بكل عناصر قوته الوطنية” .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام