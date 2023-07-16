5 أماكن شائعة في المنزل تضعف جهاز “واي فاي” حال وضعته فيها!

إذا وضعت جهاز توجيه الإنترنت الخاص بك في الغرفة “الخطأ” في منزلك، أو حتى في المكان الخطأ في الغرفة المناسبة، فقد يؤدي ذلك إلى إبطاء الشبكة المنزلية.

وأوضح أحد خبراء “واي فاي” لموقع “ديلي ميل” أن معرفة مكان وضع جهاز التوجيه الخاص بك يُحدث “اختلافا كبيرا” عن وجود إشارة جيدة وسيئة على الأجهزة المتصلة.

وقال أليكس توفتس، من خدمة Broadband Genie للمقارنة ذات النطاق العريض، إنه لا ينبغي أبدا وضع أجهزة التوجيه تحت السلالم أو على النافذة أو في المطبخ أو العلية أو بجوار إناء أو حوض سمك.

وأوضح توفتس أن إشارات “واي فاي” لا تنتقل جيدا عبر المعدن أو الماء أو الجدران الصلبة أو الأثاث الثقيل، لذا فإن رفع جهاز التوجيه ووضعه في منطقة مفتوحة يمكن أن يساعد.

وقال: “القواعد العامة التي يجب وضعها في الاعتبار هي البحث عن أي عقبات قريبة يمكن أن تسبب مشكلة. تجنب وضعه خلف أثاث ضخم أو بجوار أدوات أخرى قد تتسبب في حدوث تداخل مع الإشارة”.

وأضاف: “هناك غرف معينة في المنزل يمكن أن تكون مشكلة بشكل خاص، لذلك مع وضع ذلك في الاعتبار، إليك المجالات التي يجب أن تفكر فيها مليا”.

تحت الدرج

إن إبقاء جهاز التوجيه بعيدا عن الجدران “يجعل الإشارة خالية” – وينطبق الشيء نفسه على الأرضيات، لذلك قد يكون من المفيد رفعه أيضا.

المطبخ

أوضح توفتس أن الأجهزة الكهربائية التي تستخدم إشارات الراديو مثل الهواتف اللاسلكية أو أجهزة مراقبة الأطفال يمكن أن تتداخل وتعطل إشارة جهاز التوجيه الخاص بك.

وقال: “المطبخ في بعض الأحيان موطن لعدد قليل منها والمتهم الرئيسي هو الميكروويف الخاص بك. يستخدم إشارة 2.4 غيغا هرتز نفسها، والتي ستنافس جهاز التوجيه الخاص بك عند تسخين بعض الطعام.

بجانب النافذة

يعد وضع جهاز التوجيه الخاص بك بجوار نافذة أو في منطقة معرضة لأشعة الشمس المباشرة فكرة سيئة.

إذا كان جهاز التوجيه الخاص بك يسخن، خاصة في فصل الصيف، فقد تكون هذه مشكلة.

وقال توفتس: “مثل أي جهاز كهربائي، من المهم الحفاظ عليه باردا. قد يكون هذا أكثر صعوبة في الصيف، ولكن تجنب وضعه بجوار أي نوافذ حيث ستكون في ضوء الشمس المباشر. ويجب أن تكون البقعة المظللة التي لا تعترضها أجسام كبيرة جيدة. تأكد من وجود تهوية مناسبة في الغرفة أيضا”.

بجانب إناء أو وعاء سمك

الماء ليس جيدا لإشارات “واي فاي”، لذا تأكد من أن جهاز التوجيه ليس بالقرب منه – وأن شبكتك لا تعتمد على اتصال “واي فاي” عبر الماء.

وقال توفتس: “تحجب المياه إشارات “واي فاي”، لذا لا تضع جهاز التوجيه الخاص بك بالقرب من أي شيء به الكثير من الماء – سواء كان ذلك شلالا داخليا أو حوض أسماك أو حتى مزهريات بها الكثير من الماء بداخلها”.

في العلية

بشكل عام، تريد أن يكون جهاز التوجيه الخاص بك في منتصف منزلك، بدلا من حوافه.

وقال توفتس: “مساحة العلية ليست مثالية لقوة الإشارة. من الناحية المثالية، أنت تريد جهاز التوجيه الخاص بك في الطابق الأرضي في منتصف منزلك، وهذا سيمنحه أفضل فرصة للوصول إلى جميع الغرف في منزلك. ويمكن أن تجعل مادة العزل في العلية من الصعب الحصول على إشارة أفضل. وإذا كنت تستخدم مساحة العلية وتحتاج إلى الإنترنت هناك، فعليك التفكير في استخدام معزز “واي فاي””.

المصدر: دايلي ميل