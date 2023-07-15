الكيان المؤقت | الحرب الاهلية تتصدر استطلاعات الرأي

قبل أسبوع آخر من تمرير قانون “إلغاء سب المعقولية” بالقراءة الثانية والثالثة و”يوم التعطيل” آخر من الاحتجاجات مخطط له يوم الإثنين المقبل، اعترف معظم المستطلعة آراؤهم بأنهم يخشون سيناريو “حرب أهلية” في كيان العدو.

حيث أجاب 67% من المستطلعة آراؤهم بأنهم يخشون اندلاع حرب أهلية في كيان العدو، 29% فقط لا يخافون من مثل هذا السيناريو الخطير.

وعلى النقيض من الاستطلاع الأخير- الذي نشرته القناة 12- الذي تقدم فيه “نتنياهو”، يعتقد 37% من المستطلعة آراؤهم أن “غانتس” أكثر ملاءمة لهذا المنصب، بزيادة 1% عن نتنياهو.

بينما يتقدم “نتنياهو” على “لبيد” بنسبة 9% فقط مقارنة بالاستطلاع السابق الذي كان الفارق فيه 16%.

إحصائية أخرى مثيرة للاهتمام: أجاب 15% من المشاركين في الاستطلاع الذين عرفوا أنفسهم على أنهم ناخبو “الليكود” أنهم سيصوتون اليوم لـ”غانتس”، وقد يفسر هذا الرقم منحنى المقاعد التي يكتسيها “غانتس” منذ بداية الاحتجاجات على تعديلات “نتنياهو” القضائية.

وبالتوازي مع التقدم السريع في تشريعات تعديلات “نتنياهو” القضائية، هناك تهديدات متزايدة من الطيارين وجنود الاحتياط للعدو بعدم الحضور للخدمة إذا تم الإقرار النهائي للتعديلات القضائية، وتم سؤال المستطلعة آراؤهم ما يجب على حكومة “نتنياهو” القيام به حيال ذلك: 54% من المستطلعة آراؤهم يعتقدون أن عليها أخذ هذه التهديدات بعين الاعتبار، مقارنة بـ 36% لا يعتقدون ذلك، و10% قالوا إنهم لا يعرفون.



وعلى خلفية الأزمة في العلاقات بين “نتنياهو” و”بايدن”، وانتقاد الرئيس الأمريكي لحكومة “نتنياهو”، يعتقد 52% من المستطلعة آراؤهم أن حكومة “نتنياهو” هي المسؤولة الأولى عن الأزمة، بينما يعتقد 30% أنها الإدارة الأمريكية. 62% يعتقدون أن على الكيان الصهيوني أخذ موقف الإدارة الأمريكية بعين الاعتبار، مقابل 33% يعتقدون غير ذلك.

المصدر: اعلام العدو