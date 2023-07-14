الإمام الخامنئي يرسل بيان تعزية إلى الأمين العام لحزب الله إثر رحيل الشيخ عفيف النابلسي – موقع قناة المنار – لبنان
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July 14 2023 - 22:40

الإمام الخامنئي يرسل بيان تعزية إلى الأمين العام لحزب الله إثر رحيل الشيخ عفيف النابلسي

منذ 1 ساعة 14 July، 2023
الإمام الخامنئي
ايران - عربي وإقليمي - لبنان

أصدر الإمام السيد علي الخامنئي بياناً أعرب فيه عن تعازيه للأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصرالله، برحيل العالم المجاهد حجة الإسلام والمسلمين الشيخ عفيف النابلسي.

وفيما يلي بيان التعزية.
بسم الله الرحمن الرحيم 
الأخ العزيز، سماحة حجة الإسلام والمسلمين، السيد حسن نصر الله، دام عزّه،
السلام عليكم ورحمة الله،
أقدّم التعازي برحيل العالم المجاهد سماحة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ عفيف النابلسي إلى عائلته المحترمين والمجاهدين كافة في لبنان وفلسطين سائلاً له الرحمة والمغفرة الإلهية.
أسأل الله لكم دوام الصحة والتوفيق والعزّة.
والسلام عليكم ورحمة الله.

بيان تعزية من قائد الثورة الإسلامية إلى الأمين العام لحزب الله إثر رحيل الشيخ عفيف النابلسي

المصدر: موقع الإمام الخامنئي

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