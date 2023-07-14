الإمام الخامنئي يرسل بيان تعزية إلى الأمين العام لحزب الله إثر رحيل الشيخ عفيف النابلسي

أصدر الإمام السيد علي الخامنئي بياناً أعرب فيه عن تعازيه للأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصرالله، برحيل العالم المجاهد حجة الإسلام والمسلمين الشيخ عفيف النابلسي.

وفيما يلي بيان التعزية.

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ العزيز، سماحة حجة الإسلام والمسلمين، السيد حسن نصر الله، دام عزّه،

السلام عليكم ورحمة الله،

أقدّم التعازي برحيل العالم المجاهد سماحة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ عفيف النابلسي إلى عائلته المحترمين والمجاهدين كافة في لبنان وفلسطين سائلاً له الرحمة والمغفرة الإلهية.

أسأل الله لكم دوام الصحة والتوفيق والعزّة.

والسلام عليكم ورحمة الله.

المصدر: موقع الإمام الخامنئي