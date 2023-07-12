تيمور جنبلاط زار الرئيس بري: علاقتنا تاريخية.. وستستمر خاصة بموضوع رئاسة الجمهورية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 12 2023 - 16:38

تيمور جنبلاط زار الرئيس بري: علاقتنا تاريخية.. وستستمر خاصة بموضوع رئاسة الجمهورية

منذ 1 ساعة 12 July، 2023
الرئيس بري وتيمور جنبلاط
لبنان

استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الاربعاء رئيس الحزب “التقدمي الإشتراكي” رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط على رأس وفد، حيث تم بحث الاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية.

وبعد اللقاء قال جنبلاط “نحن مع الرئيس نبيه بري في علاقة تاريخية ووطنية بدأت مع وليد جنبلاط وان شاء الله سنكمل بها هي علاقة مبنية على الصراحة والاحترام رغم التباين في بعض الامور مثل رئاسة الجمهورية لكن هذه العلاقة سوف تستمر وخاصة في موضوع رئاسة الجمهورية”، وتابع “في الاساس كما سبق وقال الرئيس بري الاساس هو الحوار نحن معه في هذا الموضوع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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