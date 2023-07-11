الخط الساخن| الجهاد الزراعي والصناعي: مستمرون في ساحات المقاومة

في حلقة من برنامج الخط الساخن بعنوان “الجهاد الزراعي والصناعي: مستمرون في ساحات المقاومة” اكد مدير عام جهاد البناء الدكتور محمد الخنسا ان تاريخ 7-7-2020 كان نقطة مفصلية في الملف الاقتصادي اللبناني، حيث دعا سماحة السيد حسن نصر الله إلى ما يسمى بالجهاد الزراعي والصناعي للحد من الازمة الاقتصادية الحادة التي تعصف في البلد فما كان من مؤسسة جهاد البناء إلا التصدي لاعادة النظر في برنامجها الزراعي والصناعي من خلال تعزيز ثقافة الانتاج.

وتحدث الحاج الخنسا عن ابرز الخدمات التي قدمتها مؤسسة جهاد البناء لتعزير فكرة الجهاد الزراعي والصناعي اهمها الدورات التدريبية التوعوية حيث استفاد منها آلاف العاملين في هذا المجال كما تطرق الى نظام التسليف المالي بالتعاون مع مؤسسة القرض الحسن، وركز على اهمية مشروع الحاكورة ومشروع غلال وغيرها العديد من المشاريع والبرامج والخدمات

وشدد الحاج محمد الخنسا على اهمية التصنيع الغذائي الذي يشكل ابرز ابواب تطوير الصناعة في لبنان من ناحية تحقيق الاكتفاء الذاتي وتنشيط حركة التصدير الى الخارج ومن ناحية تأمين فرص العمل الجديدة، وتحدث عن النتائج المثمرة للمعرض الصناعي الاول

في جولة للزميلة ديما جمعة زارت معرض المزارع (مهرجان الصيف) في الضاحية الجنوبية والتقت بعدد من المسؤولين للتحدث عن دور جهاد البناء في دعم الصناعيين والمزارعين والحرفيين

ما هي اهمية اطلاق المعارض المختلفة لتسويق الانتاج المحلي؟ وانعكاس المعارض على المنتجين والمستهلكين في جولة مع الاخت ديما جمعة

في الختام اعتبر الحاج محمد الخنسا ان من يريد الدخول في مجال الجهاد الزراعي والصناعي يجب ان يتسلح بالمهارات المعرفية ومواكبته التطور العلمي واكد توجه مؤسسة جهاد البناء إلى تشجيع المزارعين على تربية المواشي من اجل تأمين حاجة السوق المحلي من اللحوم واشار الى اننا نصل إلى تأمين مليون رأس غنم وماعز سنويا بفضل العمل الدؤوب مما يقلل من إستيراد المواشي والاعتماد على الانتاج المحلي لتأمين الامن الغذائي