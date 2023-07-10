“مياه بيروت وجبل لبنان”: تضرر خط رئيسي بسبب أعمال بناء واستخدام بئر أخر للتعويض

أعلنت المؤسسة العامة لمياه بيروت وجبل لبنان في بيان لها الاثنين أنه “اثر انهيار ترابي في منطقة المنصورية الديشونية من جراء أعمال إنشائية تقوم بها إحدى الشركات المتعهدة للبناء، تضرر خط الجر الرئيسي من نبع الديشونية باتجاه محطة التكرير الرئيسية في الديشونية – بعبدا، وهذا الأمر سيؤدي إلى انقطاع المياه عن المناطق التالية: عين الرمانة- الشياح- حارة حريك – المعمورة- حي الاميركان الحدث – حي أبو جودة الحدث”.

واشارت المؤسسة الى ان “فرق التصليح باشرت أعمالها التي ستستغرق حوالى اسبوع نظرا لخطورة موقع الاشغال ودقته”، واعتذرت المؤسسة من “الضرر الحاصل والخارج عن ارادتها”، واكدات للمشتركين في المناطق المذكورة أنها “ستقوم بتأمين التغذية بالمياه باستخدام الكمية المتوفرة في بئر غاليري سمعان لتخفيف وطأة الضرر عليهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام