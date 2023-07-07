حدث اليوم | شهيدان في نابلس بعملية اغتيال نفذتها قوات العدو الاسرائيلي

اغتالت قوات العدو الاسرائيلي الجمعة شابين فلسطينيين هما حمزة مقبول وخيري شاهين، خلال اقتحامها مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، وسط اشتباكات مسلحة مع مقاومين.

وسبق ان افاد الهلال الأحمر الفلسطيني انه “تم تسجيل إصابتين بالظهر والرجل لشابين”، وكانت مصادر فلسطينية فد أفادت أن “قوة إسرائيلية خاصة من جيش الاحتلال حاصرت منزلا في البلدة القديمة بمدينة نابلس وتطالب أحد الشبان بتسليم نفسه”.

بدورهم، تصدى مقاومون لقوات العدو المتوغلة في مدينة نابلس بصليات من الرصاص والعبوات المتفجرة محلية الصنع.

وقالت مصادر فلسطينية إن “جيش الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية من قواته تجاه نابلس بعد كشف مقاومين لقوة خاصة في المدينة”، ولفتت الى انه “خلال الاقتحام لنابلس انتشرت قوات الاحتلال بشكل لمكثف في شارع حطين بالمدينة”.

كما فجر مقاومون عبوة شديدة الانفجار بجيب للعدو في البلدة القديمة في نابلس.



بالفيديو | آثار الرصاص من المنزل الذي حاصره الإحتلال وإرتقى خلاله الشهيدين حمزة مقبول وخيري شاهين بمدينة نابلس





الجهاد الإسلامي تنعى شهيدي نابلس وتؤكد أن دم الشهداء يُشعل الثأر والانتقام

ونعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الجمعة ، الشهيدين حمزة مقبول وخيري شاهين من نابلس، مؤكدةً أن دم الشهداء يشغل الثأر والانتقام.

وقالت الحركة في بيان لها “تنعى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إلى جماهير شعبنا وأمتنا الشهيدين البطلين: حمزة مؤيد مقبول (32 عاماً)، وخيري محمد شاهين (34 عاماً)، اللذين ارتقيا شهداء إثر جريمة اغتيال صهيونية في البلدة القديمة بمدينة نابلس صباح اليوم”.

وأضافت “الجهاد الإسلامي”: “إننا إذ نعزي عائلتي الشهيدين وأهلنا في نابلس جبل النار بهذين البطلين أصحاب الفعل المشهود، لنؤكد أن هذه الدماء التي تزين ساحات المواجهة على امتداد الضفة الباسلة، ستشعل مزيداً من وقود الثأر والانتقام لردع العدو ومنع استقراره على أرضنا، ودافعاً للمقاومين لاستمرار دورهم الجهادي حتى الحرية والخلاص”.

وإليكم نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صحفي صـادر عـن حركـة الجهـاد الإسـلامـي فـي فلسـطـيـن

ننعى الشهيدين حمزة مقبول وخيري شاهين من نابلس ونؤكد أن دم الشهداء يشغل الثأر والانتقام

تنعى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إلى جماهير شعبنا وأمتنا الشهيدين البطلين: حمزة مؤيد مقبول (32 عاماً)، وخيري محمد شاهين (34 عاماً)، اللذين ارتقيا شهداء إثر جريمة اغتيال صهيونية في البلدة القديمة بمدينة نابلس صباح اليوم.

إننا إذ نعزي عائلتي الشهيدين وأهلنا في نابلس جبل النار بهذين البطلين أصحاب الفعل المشهود، لنؤكد أن هذه الدماء التي تزين ساحات المواجهة على امتداد الضفة الباسلة، ستشعل مزيداً من وقود الثأر والانتقام لردع العدو ومنع استقراره على أرضنا، ودافعاً للمقاومين لاستمرار دورهم الجهادي حتى الحرية والخلاص.

حـركـة الجـهـاد الإسـلامـي فـي فلسـطـيـن – الضفـة الغربـيـة

الجـمـعـة 19 ذو الحجة 1444هـ، 7 يوليو 2023م

الاحتلال يعترف بإصابة جندي “إسرائيلي” خلال مواجهات في بلدة قبيا برام الله

اعترف جيش الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم بإصابة جندي “إسرائيلي” خلال المواجهات التي اندلعت الليلة الماضية في بلدة قبيا برام الله بالضفة المحتلة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال “إصابة جندي “إسرائيلي” بجروح بعد رشقه بالحجارة خلال اقتحام قرية قبيا برام الله الليلة الماضية، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج”.

واندلعت مواجهات بين الشبان قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة ، خلال اقتحام الأخيرة منزل الشهيد أحمد غيظان غرب رام الله بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، باندلاع مواجهات عنيفة بين عشرات من الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها قرية قبيا غرب رام الله.

كتائب الشهيد أبو علي مصطفى تنعى مقاتليها الشهيدين حمزة مقبول وخيري شاهين

بدورها نعت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مقاتليها الشهيدين حمزة مقبول وخيري شاهين الذين استشهدا خلال عملية اغتيال صباح اليوم في مدينة نابلس.

وقالت الكتائب في بيان لها ” كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تنعى مقاتليها الشهيدين حمزة مقبول وخيري شاهين من مجموعة الشهيد تامر كيلاني منفذا عملية جبل جرزيم قرب نابلس أول أمس”.

وكان استشهد شابين فلسطينيين وأُصيب ثلاثة آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال “الإسرائيلي” مدينة نابلس، صباح اليوم الجمعة 7-7-2023، ومحاصرتها لأحد المنازل في البلدة القديمة وسط اشتباكات مسلحة مع مقاومين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: “شهيدان برصاص الاحتلال جراء عدوانه على نابلس، و3 إصابات بحالة مستقرة، والشهيدان هم: الشهيد خيري محمد سري شاهين (34 عامًا)، والشهيد حمزة مؤيد محمد مقبول (32 عامًا).

وبدورها، نعت مساجد نابلس الشهيدين حمزة مقبول وخيري شاهين اللذين اغتالهما الاحتلال في منزل بالبلدة القديمة من نابلس.

الاحتلال يعتقل شابين من الخليل وبيت لحم

واعتقلت قوات الاحتلال “الإسرائيلي”، اليوم شابين من مدينتي الخليل وبيت لحم في الضفة المحتلة.

وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب بدر عبد الجواد أبو عيشة من منطقة بير المحجر شمال غرب الخليل، عقب مداهمة منزله وتفتيشه.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال أغلقت الطرق المؤدية إلى منطقة فرش الهوى شمال غرب المدينة في ساعات الفجر الأولى، أمام حركة المركبات.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال “الإسرائيلي”، اليوم الجمعة، شابا من مخيم الدهيشة، جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت زكريا رأفت فرح، بعد مداهمة منزل والده وتفتيشه .

نجاة رضيع وطاقم إسعاف من اعتداء للمستوطنين قرب قلقيلية

وأكدت وزارة الصحة، أن رضيعا يعاني من إصابات خطيرة وطاقم إسعاف مستشفى قلقيلية الحكومي نجوا، الليلة، من اعتداء إرهابي نفذه مستوطنون قرب مستوطنة “كدوميم” المقاملة على أراضي محافظة قلقيلية.

وقال مدير مستشفى درويش نزال الحكومي بقلقيلية رامز عبد الله: “إن سيارة الإسعاف كانت تقل رضيعا (عام ونصف) مصاب بكسور متعددة في الجمجمة والوجه، ويعاني من نزيف دماغي، وطاقماً من المستشفى كانت في طريقها إلى مدينة نابلس لنقل الرضيع المصاب، فتفاجأوا باعتداءِ المستوطنين عليهم بالحجارة، ما أدى إلى تحطيم زجاج سيارة الإسعاف وتضرر هيكلها، ونجاة من كانوا بداخلها بأعجوبة.”

وأضاف عبد الله: “العناية الإلهية حالت دون تعرض الرضيع المريض والطاقم الطبي إلى أذى في هذا الاعتداء.”

وبدورها، أدانت وزيرة الصحة مي الكيلة هذا الاعتداء، قائلةً: “بات مشهداً متكرراً في ظل الصمت الدولي، وسياسة الكيل بمكيالين التي تتبعها دول العالم.

وأشارت الكيلة إلى أن المستوطنين ومن خلفهم جيش الاحتلال، لم يتركوا محرماً إلا وانتهكوه، في ظل صمت دولي رهيب.

وكانت قد وقعت عملية إطلاق نار في “مستوطنة كيدوميم” أسفرت عن مقتل جندي وإصابة مستوطن آخر وصفت جراحه بالخطيرة واستشهاد منفذ العملية، حيث تقع المستوطنة غرب نابلس ويسكنها وزير المالية في حكومة الاحتلال، “بتسلئيل سموترتش”.

المصدر: فلسطين اليوم