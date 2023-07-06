حدث اليوم | هدوء في الجنوب بعد عدوان صهيوني جديد على كفرشوبا وحلتا

شن العدو الصهيوني ظهر اليوم الخميس قصفًا مدفعيًا من مرابض الزاعورة استهدف المنطقة الواقعة بين كفرشوبا وحلتا، ذلك بذريعة الرد على إطلاق قذيفة من الأراضي اللبنانية انفجرت بالقرب من الحدود.

وادعى المتحدث باسم جيش الإحتلال أنه “بعد تحقيق لقوات الجيش التي وصلت بالقرب من قرية الغجر، اتضح أنه تم إطلاق قذيفة من الأراضي اللبنانية انفجرت بالقرب من الحدود”. وأضاف: “وردًّا على ذلك يقوم الجيش حاليًا بمهاجمة منطقة الإطلاق داخل لبنان”.

أفاد مراسل المنار في الجنوب عن عودة الهدوء والحياة الطبيعية إلى قرى حلتا وكفرشوبا وكفرحمام بعد القصف المعادي الذي استهدف مناطق حرجية مفتوحة تبعد عن المنازل أكثر من 3 كلم، وذلك بعد إطلاق 15 قذيفة من عيار 155 ملم.

وقد أفادت وسائل إعلام معادية أن جيش الاحتلال فتح تحقيقًا في عدم تفعيل صفارات الإنذار عند إطلاق المقذوفات الصاروخية الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي المحتلة.

المصدر: موقع المنار