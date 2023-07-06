مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم مخيم عين السلطان بأريحا قبل قليل – موقع قناة المنار – لبنان
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July 6 2023 - 10:56

مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم مخيم عين السلطان بأريحا قبل قليل

منذ 30 mins 6 July، 2023
أخبار موقع المنار

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