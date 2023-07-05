الوزير المرتضى: الحل واضح ويبدأ بتغليب لغة العقل ثم الجلوس على طاولة واحدة

رأى وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى ان”لبنان يمر بظروف اقتصادية ضاغطة وقاهرة وبازمة سياسية لها انعكاساتها على كافة الصعد ومنها ما يتعلق بمجال السياحة الثقافية لكن هذا لا يمنعنا ان نبحث بالسبل الكفيلة للنهوض بالسياحة وانعاش البلد على كافة المستويات وتنشيط الدورة الاقتصادية”.

وأكد الوزير المرتضى خلال جولة له على عدد من المرافق السياحية في طرابلس بدأت من قلعة طرابلس الاثرية وعدد من الخانات التراثية وصولا حتى معرض رشيد كرامي الدولي يرافقه السفيرة السويسرية في لبنان ورئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير ورئيس بلدية طرابلس احمد قمر الدين”ان الازمة السياسية في البلد ليست السبب الاساسي في الوضع الاقتصادي المنهار”، لافتاً الى” ان الحل واضح يبدأ اولا بتغليب لغة العقل ثم الجلوس على طاولة واحدة للبدء بالحوار العقلاني ونتحدث بالموضوعية بعيدا عن العصبيات لنخرج جميعا من واقعنا المتأزم الذي نخبط به في لبنان ونخرج من مشاكلنا بتغليب العقلانية والابتعاد عن الغرائزية لما فيه مصلحة البلد التي يجب ان نقدمها فوق كل اعتباروهذا هو المدخل الاساسي لانتخاب الرئيس وتشكيل حكومة “، وشدد المرتضى على أن” الازمة الاقتصادية التي نعاني منها هي نتيجة الحصار الدولي المفروض على لبنان بهدف تركيعه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام