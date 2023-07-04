اتحاد الضياء : تحية لسواعد الابطال المجاهدين في جنين الذين يقاومون بعيونهم مخارز العدو

اصدر إتحاد الضياء لنقابات عمال ومستخدمي بيروت وجبل لبنان بيانا مطالبا ومناشدا المعنيين بهذا البلد ان”يلتفتوا الى اوضاع الناس المعيشية ، كونها وصلت الى مرحلة متقدمة من البؤس والشقاء من جراء سياساتهم الاقتصادية الفاشلة التى يعتمدونها ، تاركين التجار الفاسدين يسرحون دون رقيب او حسيب متسلطين على العباد يفرضون عليهم الاسعار كما يحلو لهم من اجل زيادة ثرواتهم”.

ومرة اخرى طالب الاتحاد من”الذين يدّعون حرصهم على البد ان يوافقوا على الالتقاء والحوار من اجل انتخاب رئيس للجمهورية لما لهذا الامر من انعكاس ايجابي على البلد والناس”.

وحيا الاتحاد”سواعد الابطال المجاهدين في جنين الذين يقاومون بعيونهم مخارز العدو الصهيوني ويسّطرون اروع ملاحم البطولة والفداء بكل ما يملكون من قدرات مادية ومعنوية ، مقدمين الشهيد تلوا الشهيد والتضحيات تلو التضحيات فداء للمقدسات وعلى طريق تحرير فلسطين ، وتوجه الاتحاد الى جميع الشعوب الحرة بجميع الاوطان ان يعبّروا عن موقفهم الرافض والمدين لما يحصل في جنين اليوم من انتهاكات قذرة لشذاذ الآفاق الصهاينة الانجاس من خلال الاعتصامات بالساحات والاضرابات من خلال تحرك الهيئات العمالية والنقابية والضغط على حكوماتهم من اجل رفع الصوت عاليا الى جميع المحافل الدولية لوقف المجزرة التى يرتكها العدو الاسرائيلي في جنين اليوم”.

المصدر: بريد الموقع