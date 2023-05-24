اتحاد الضياء حيا جميع المقاومين المرابطين على الثغور

صدر عن اتحاد الضياء لنقابات عمال ومستخدمي بيروت وجبل لبنان بيانا بمناسبة ذكرى 25 ايار {عيد المقاومة والتحرير} جاء فيه .

يحيي اتحاد اتحاد الضياء لنقابات عمال ومستخدمي بيروت وجبل لبنان بداية جميع المقاومين المرابطين على الثغور، وجميع اللبنانين بعيد المقاومة والتحرير الذي انجز عزا للبنان والامة العربية وقال :” يطل علينا هذا العيد بكل معانيه المجيدة واثاره العظيمة التى امتدت من يوم تحرير الاراضي اللبنانية من رجس الاحتلال الصهيوني في العام 2000 حتى الان ، ومنذ ذالك الوقت ينعم الشعب اللبناني بالاستقرار الامني التى فرضتها المقاومة بسواعد رجالها الابطال وارست قواعد اللعبة حين ذاك بمنع العدو بالتفكير بأعادة الاجتياح مرة اخرى”.

وتابع البيان “اتت حرب تموز 2006 لتذكير العدو الصهيوني وامريكا وصهاينة الداخل بقدرة المقاومة على فرض خياراتها لحماية الوطن وما كانت لتكرس هذه المعادلة لوا تضحيات الشهداء ، وبذل الدماء الذكية للحصول على الحرية الكاملة لحدود الوطن”.

وفي هذه المناسبة حيا الاتحاد جميع المقاومين المرابطين على الثغور ، وجميع اللبنانين راجيا من الله عز وجل ان يعيد هذه المناسبة المجيدة وقد تحرر اخر شبر من ارض الوطن الحبيب من مزارع شبعا الى تلال كفرشوبا وصولا الى التحرير الكامل لفلسطين العزيزة الجرح المفتوح في قلب الإمة ، فلسطين المقاومة التي كسرت وتكسر ارادة الهدو الصهيوني وتضعه في كل مواجهة امام حقيقة زواله المؤكد الذي بدأت تباشيره تلوح في آفاق العزة والكرامة، كل عيد تحرير وانتم بخير.

المصدر: بريد الموقع