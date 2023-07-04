سرايا القدس – كتيبة جنين: مجاهدونا يستهدفون قوات الاحتلال المتوغلة على محور الدمج بصليات كثيفة من الرصاص – موقع قناة المنار – لبنان
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July 4 2023 - 10:38

سرايا القدس – كتيبة جنين: مجاهدونا يستهدفون قوات الاحتلال المتوغلة على محور الدمج بصليات كثيفة من الرصاص

منذ 1 ساعة 4 July، 2023
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