اجتماع طارئ في سرايا طرابلس لبحث معطيات احداث القرنة السوداء

ترأس محافظ لبنان الشمال القاضي رمزي نهرا، في مكتبه في سرايا طرابلس، اجتماعا طارىء لمجلس الامن الفرعي في الشمال،بحضور رؤوساء وقادة الاجهزة الامنية والعسكرية وقائمقامين الشمال تدارسوا خلاله اخر معطيات الاحداث الأخيرة التي حصلت في منطقة القرنة السوداء و تداعياتها على منطقتي بشري و الضنية (بقاعصفرين).

بعد الاجتماع اصدر عن المجتمعون المقررات التالية:

تم طرح عدة اقتراحات لحل النزاعات القائمة بين الطرفين في بشري والضنية بقاعصفرين بشكل نهائي وابرزها:

– احالة الى رئاسة مجلس الوزراء اقتراح قانون انشاء محمية طبيعية في منطقة القرنة السوداء و محيطها المتنازع عليها بعد تحديد مكانها من قبل القاضي العقاري المختص، بمعاونة مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني و تحديد الانتفاع بالري من قبل الوزارات المختصة أو تشكيل لجنة لإدارة الري.

– الطلب من وزارة الطاقة و المياه انشاء برك للمياه في المناطق غير المتنازع عليها من الجهتين. الطلب من وزارة العدل الاسراع بالبت في النزاع القضائي حول ملكية الأراضي. الاحالة الى رئاسة مجلس الوزراء لاعتبار منطقة القرنة السوداء و محيطها منطقة تدريب عسكرية.

وفي ختام الاجتماع، شدد المجتمعون على وجوب المتابعة المستمرة لضبط الوضع الأمني في المنطقة المتنازع عليها، تفاديا لحصول أي إشكالات بين الطرفين مع التقدير لجهود فاعليات المنطقتين، لتهدئة النفوس و الحفاظ على العيش المشترك.

المصدر: موقع المنار