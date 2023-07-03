العمود الفقري.. 3 أمور يجب القيام بها وأخرى يجب الابتعاد عنها

يُعتبر العمود الفقري من بين أهم أعضاء الجسم، وهو المسؤول عن فقرات العظم بالجسم، والبالغ عددها 33 فقرة. وتمتد من منتصف أسفل قاعدة الجمجمة إلى منطقة العصعص، وهي مسؤولة عن الحفاظ على النخاع الشوكي.

ما وظيفة العمود الفقري؟

-حماية الحبل الشوكي

-حمل كتلة الجسم وتوزيعها على الأطراف السفلية بشكل متوازن

-منح الجسم الدعامة والمظهر الخارجي

أبرز 3 أمور يجب القيام بها لحماية العمود الفقري، وأخرى يجب الابتعاد عنها.

أمور يجب القيام بها:

-ممارسة التمارية المقوية لعضلات الظهر

-الجلوس بطريقة صحيحة وسليمة

-تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم وفيتامين (د)

أمور يجب الابتعاد عنها:

-زيادة الوزن عن معدله الطبيعي

-رفع الأوزان الثقيلة

-المشي والظهر محدّب ومائل

-الجلوس وثني الرقبة للأسفل

وهنا بعض النصائح العامة للمحافظة على صحة العظام والعمود الفقري:

-المحافظة على النشاط البدني يوميًّا لمدة 30 دقيقة، مع التركيز على مزيج من أنشطة التمدّد والتمارين الرياضية

-تغيير وضعية الجسم أو النشاط كل ساعة

-إبقاء أي شاشات على مستوى العين أو الصدر عند القراءة لتقليل الإجهاد على الرقبة والجزء الخلفي العلوي من العمود الفقري

-الجلوس بشكل مستقيم، والنظر مباشرة إلى الأمام عند قراءة شاشات الهاتف أو شاشات الكمبيوتر

-رفع الأجسام الثقيلة عن طريق ثني الساقين بدلًا من استخدام الظهر

-ضبط المقعد عند القيادة لدعم الظهر من دون إجهاد، والسماح للركبتين بالانحناء

-وضع وسائد دعم على المقاعد، بما في ذلك مقاعد السيارة من أجل التقليل من إجهاد الظهر

-انتعال أحذية مريحة أو داعمة عند الوقوف لفترات طويلة من الزمن

-المحافظة على استقامة العمود الفقري عند المشي، وتجنب الميلان أو الانزلاق

المصدر: سي ان ان