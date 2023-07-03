بالفيديو | عملية عسكرية للإحتلال الصهيوني تستهدف جنين والمقاومة تتصدى

بدأت قوات الإحتلال الإسرائيلي عدواناً عسكرياُ ضد مخيم جنين شمال الضفة الغربية أطلق عليه اسم “بيت وحديقة”. وزعم المتحدث بإسم جيش العدو الإسرائيلي، أن الطائرات الصهيونية أغارت على مقر قيادة يشكل غرفة العمليات الموحدة للمقاومة في مخيم جنين وعناصر كتيبة جنين.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال بدأت عدوانها ضد المخيم، مستخدمة آليات عسكرية وجرافات بغطاء جوي، وأن جنوداً صهاينة اقتحموا جنين من عدة محاور. وقال المراسل العسكري للإذاعة العبرية العامة إن “العملية العسكرية في جنين انتقلت الآن من القصف الجوي إلى الجزء البري والآن تقتصر على جنين لكن قد تمتد إلى نابلس”.

وأوضحت مصادر فلسطينية، أن طيران الاحتلال استهدف موقعاً في حي الهدف بمدينة جنين. وقالت مصادر عبرية إنه في أعقاب العدوان في جنين تم تعزيز نشر القبة الحديدية في غلاف غزة. وقال مسؤول أمني لإذاعة الجيش الإسرائيلي إن استمرار العدوان يعتمد على قدرة كيانه المحتل على تحقيق الأهداف خلال الساعات القليلة القادمة.

واستهدفت طائرات الاحتلال تستهدف محول الكهرباء قرب مستشفى جنين.

بالفيديو | مشاهد من قصف الاحتلال لمناطق في جنين وأصوات التكبير وصفارات الانذار تدوي بالمخيم

وأعلنت كتائب القسام أن مجاهديها يتصدون لقوات الاحتلال في محيط مخيم جنين، ويستهدفون جيش الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة. وأعلنت المقاومة في جنين الاستنفار، ودعت الأهالي للمشاركة في التصدي للاحتلال ولهبة كبيرة في كل مناطق الضفة وقطاع غزة.

وتدور مواجهات عنيفة بين المجاهدين الفلسطينيين وقوات الإحتلال في مخيم جنين وعند أطرافه، في حين استهدفت المقاومة اليات الاحتلال المقتحمة لجنين بعبوات محلية الصنع. وأعلنت سرايا القدس – كتيبة جنين أنها استهدفت آليات الاحتلال في محيط المخيم بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص وحققت اصابات مباشرة. وأعلنت السرايا عن معركة “بأس جنين” للرد على العدوان وتوغل قوات الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها الصامد.

بالفيديو | استهداف مباشر لجرافة عسكرية بعبوة محلية الصنع بمخيم جنين

وقام مجاهدو مخيم جنين بتفجير عبوات ناسفة ضد آليات الإحتلال المقتحمة، وألقوا الأكواع تجاه قوات الاحتلال المتوغلة في جنين.

كما أكدت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس أن كتيبة جبع تساندها بالتصدي لقوات وآليات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة جنين على أكثر من محور وتستهدفها بصليات كثيفة من الرصاص بشكل مباشر.

وأعلنت كتائب شهداء الأقصى عن رفع درجة الجهوزية للدرجة القصوى، واستنفار جميعِ جنودنا وقواتنا العاملة في كل مكان. وقالت في بيان عسكري “ليعلم العدو بأنه سيدفع الثمن غالياً من دمائه جراء هذه الجرائم التي يرتكبها يومياً بحق شعبنا ومقاومينا”. وأعلنت كتائب شهداء الأقصى – جنين أن مقاتليها استهدفوا جيبا عسكريا صهيونيا بمخيم جنين بعبوة ناسفة شديدة الانفجار.

وقالت سرايا القدس – كتيبة جنين في بيان “ظن العدو بغاراته الجوية على مخيم جنين وقصف منازل المواطنين الآمنيين أنه سيكسر من عزيمة مجاهدينا أو سيضعف المقاومة في المخيم فهو واهم”، وأضافت “ليعلم المجرم نتنياهوا وقادة جيشه أننا قد تجهزت جيدا لهذا اليوم وقد أعدت لك الكتيبة ولجنودك أصناف من العذاب”.

واستهدفت طائرات العدو الصهيوني الحربية مسجد الشهيد محمود طوالبة في مخيم جنين. وأدت الغارات الصهيوينة إلى استشهاد المواطن الفلسطيني سميح ابو الوفا، اثر قصف تعرض له منزل في مخيم جنين.

وأشعل أهالي مخيم جنين الاطارات المطاطية لتشتيت استطلاع الطائرات ومنعها من القصف.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن العملية العسكرية في جنين واسعة وصادق عليها رئيس الوزراء ووزير الحرب قبل أسبوع. ونشرت مواقع فلسطينية مشاهد لقوات الاحتلال خلال احتشادها عند أطراف مخيم جنين بعد اقتحام المدينة.

بالتزامن مع القصف الجوي في المخيم، اقتحمت عشرات المركبات العسكرية مدينة جنين، واندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال. وقال المراسل العسكري لـ “معاريف” إن القوات التي تشارك حاليًا في العدوان هي الأكبر منذ “السور الواقي” عام 2002، ويتوقع أن تستمر العملية ليومين، لكن تبعات هذه العملية قد يمتد لجبهات أخرى.

ودمرت جرافات الاحتلال تدمّر مركبات المواطنين خلال الاقتحام المستمر لمدينة جنين.

بالفيديو | من اقتحام قوات الاحتلال لمنازل في مخيم جنين

بالفيديو | من اقتحام الإحتلال منازل الفلسطنيين في جنين وتكسيرها

الفصائل الفلسطينية تؤكد تصديها للعدوان وتدعو إلى الإلتحام مع العدو في كل الجبهات

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي أن العدوان على جنين لن يحقق أهدافه، وستبقى جنين عنواناً للصمود، وقالت إن “جنين لن تستسلم، ومقاتلونا عاقدون العزم على المواجهة والقتال مهما بلغت التضحيات”.

وحملت حركة الجهاد الإسلامي العدو الصهيوني يتحمل كامل المسؤولية عن كل ما سيترتب على هذا العدوان، وأكدت أن “المقاومة ستواجه العدو وستدافع عن الشعب الفلسطيني، وكل الخيارات مفتوحة لضرب العدو رداً على عدوانه في جنين”.

ووجه مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامـي داود شهاب التحية إلى أهلنا الصامدين في جنين وإلى المقاتلين الذين بتمترسون في مواقعهم وتبقى أقدامهم ثابتة في ميادين المواجهة رغم القصف الجوي، مؤكداً أن القصف يعكس فشل محاولات الدخول لمخيم جنين بفضل استبسال أبطال المقاومة.

وشدد شهاب على أن قيادة المقاومة تتابع ما يجري في جنين وخياراتها مفتوحة في الدعم والاسناد ونصرة أهلنا ومقاومتنا في جنين.

وأكد الناطق باسم حركة “حماس” حازم قاسم أن العدوان الواسع على جنين القسام لن يحقق أهدافه وسيفشل العدو الصهيوني، مشيرًا إلى أن حكومة العدو الفاشية المتطرفة وعلى رأسها نتنياهو المجرم يتحملون كافة المسئولية عما يجري من عدوان ضد جنين.

وشدد قاسم، على أن جنين أثبتت على مر التاريخ أنها عصية على الكسر ولديها قدرة عظيمة على الصمود في وجه العدو، باعثاً بالتحية إلى المقاومة في جنين التي تخوض هذه المعركة بكل بسالة وبطولة أمام العدوان الصهيوني الهمجي. ونوه بأن الاحتلال لن يستطيع أن يحسم المعركة ضد المقاومة وشعبنا الذي سيواصل نضاله وقتاله حتى تحقيق أهدافه بالحرية والاستقلال.

ولفت الناطق باسم حركة حماس إلى أن جنين ومعها كل مدن فلسطين التاريخية ستواصل ثورتها وانتفاضتها بالرغم من جرائم الاحتلال، مؤكدا أن إرادة الصمود لدى شعبنا هي أقوى من الآلة العسكرية للاحتلال.

ودعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية “أهلنا في كل أرجاء الضفة إلى الوقوف إلى جانب جنين والدفاع عن أهلها لإحباط مخطط العدو”، مؤكداً أن الدم الذي يراق على أرض جنين سيحدد طبيعة المرحلة المقبلة في كافة الاتجاهات والمسارات.

وقال هنية أن “شعبنا ومقاومته في كافة أماكن تواجده يعرفون كيفية الرد على هذا العدوان البربري”.

ووجه عضو المجلس الثوري لحركة فتح جمال حويل رسالة إلى كل الأحرار وإلى أبناء الفصائل كافة بأن يتوحدوا، وإلى أبناء الأجهزة الأمنية بأن آن الأوان أن تدافعوا عن أبنائكم في مخيم جنين.

وأكدت حركة المجاهدين الفلسطينية أن الهجمة الصهيونية المسعورة على جنين لن تجلب للصهاينة حكومتهم المتطرفة الا مزيداً من الهزيمة والإنكسار، ولن تحقق الا مزيداً من الانتصار لشعبنا ومقاومته.

وقالت الحركة في بيان “إن سياسيات الاحتلال الإجرامية العدوانية المتواصلة ضد شعبنا لن تكسر خيار المقاومة المتجذر ، ولن يزيدنا الا إصرارا و تمسكاً بخيار المقاومة”، ودعت خلاياها وكتائبها المجاهدة فى الضفة المحتلة وكل شعبنا وقواه للتصدى لهذا العدوان الغاشم بكل بسالة وإلتحام، فاليوم يوم النفير والجهاد والتضحية.

وأكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن العدوان الصهيوني على جنين وجرائم الاحتلال لن تزيد شعبنا إلا إصرارًا وثباتًا على مواصلة المقاومة. ودعت الجبهة أبناء شعبنا في كافة القرى والبلدات المجاورة إلى الالتحام مع أهالي جنين لصد هذا العدوان الإرهابي.

وبدوره، حيا المتحدث باسم حركة فتح منذر الحايك جنين التي تتصدى للعدوان الهمجي من قبل حكومة الارهاب الصهيونية، وقال إن الاحتلال يتوهم أنه يستطيع قتل الروح النضالية من خلال ارهابه واقتحاماته للمخيمات الفلسطينية.

الضفة تدعم جنين

هذا، وخرجت تظاهرات في مختلف مدن الضفة الغربية دعماً لصمود أهالي جنين، وللمقاومة، وخرجت مسيرة غاضبة في مخيم الدهيشة بيت لحم نصرة لجنين ومخيمها.

كما ناشدت مساجد مخيم عقبة جبر الشبان بالتجمهر أمام مدخل المخيم نصرة جنين. وخرجت في الوقت نفسه مسيرة مركبات ووقفة في مدينة رام الله إسناداً لمخيم جنين.

كما خرجت مسيرة في مخيم عسكر بنابلس إسناداً لمخيم جنين.

وأصيب شاب فلسطيني برصاص الإحتلال في منطقة الرأس وصل إلى مجمع فلسطين الطبي من مدخل البيرة الشمالي.

المصدر: مواقع