كمال الخير هنأ بعيد الاضحى واستنكر حرق القرآن الكريم في السويد

هنأ رئيس المركز الوطني في الشمال كمال الخير الجمعة “اللبنانيين عموما والمسلمين في انحاء العالم بعيد الأضحى المبارك”.

وأمل الخير أن “يلهم الله السياسيين في وطننا الحبيب لاخراجه من محنته من خلال الحوار وانتخاب رئيس للجمهورية حتى ينتظم عمل المؤسسات فيه، لأن الإصلاحات لا يمكن أن تبدأ من دون وجود رئيس للجمهورية لأنه رأس الهرم في الدولة”.

من جهة ثانية، حيا الخير “رجال المقاومة اللبنانية والمقاومة الفلسطينية الذين يدبون الرعب في قلوب الصهاينة من خلال تضحياتهم ونضالهم في سبيل تحرير أوطاننا ومقدساتنا من رجس الاحتلال الصهيوني البغيض، لأن العدو لا يفهم الا بلغة القوة”.

في سياق آخر، استنكر الخير “إحراق نسخة من القرآن الكريم في السويد بموافقة الحكومة السويدية، مما يشكل إسائة للمسلمين في كل أنحاء العالم، وما يقوم به هؤلاء المتطرفون هو أمر مخطط له لأنهم يريدون حصول ردة فعل حتى يتم تصوير الموضوع للرأي العام العالمي بأن المسلمين وراء هذه الأفعال المسيئة”، وطالب “الدول العربية و الاسلامية بضرورة اتخاذ مواقف صلبة تجاه دولة السويد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام