الدفاع الروسية: مجموعة “فاغنر” تستعد لتسليم عتادها الثقيل إلى وحدات الجيش الروسي – موقع قناة المنار – لبنان
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June 27 2023 - 11:54

الدفاع الروسية: مجموعة “فاغنر” تستعد لتسليم عتادها الثقيل إلى وحدات الجيش الروسي

منذ 23 mins 27 June، 2023
أخبار موقع المنار

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