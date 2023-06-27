بوتين يشكر مقاتلي وقيادات “فاغنر” على قرار حقن الدماء

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن المجتمع الروسي أظهر وحدة عميقة وتم إثبات الموقف بالدفاع عن الدستور والنظام، وقال ” كنا سنقضي على الانقلاب في كافة الأحوال”.

ولفت بوتين خلال كلمة تناول فيها التطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد، إن منظمي الانقلاب خانوا الوطن والشعب وأعمالهم كانت ستؤدي لتقسيم المجتمع، وأضاف “سفك الدماء بين الأشقاء ما كان النازيون في كييف يريدونه حتى تفشل روسيا في مسارها”.

وشدد بوتين على أن أجهزة الأمن والشرطة وقفت إلى جانب المجتمع والطيارون الذين سقطوا حافظوا على مصالح روسيا، ولفت إلى أن عناصر “فاغنر” هم أيضا كانوا وطنيين وحرروا أراضي تابعة للوطن، وأوضح “معظم مقاتلي “فاغنر” وطنيين وقد تم تضليلهم”.

وشكر بوتين مقاتلي وقيادات “فاغنر” على قرار حقن الدماء ولديهم اليوم فرصة للتعاقد مع وزارة الدفاع، ودعا مقاتلي “فاغنر” إلى التعاقد مع وزارة الدفاع أو العودة لبيوتهم أو المغادرة إلى بيلاروس، مؤكداً أن تعهده لمقاتلي “فاغنر” سوف يتحقق.

المصدر: موقع روسيا اليوم