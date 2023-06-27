بالفيديو | مقاتلات روسية تعترض طائرات تجسس بريطانية فوق البحر الأسود

قامت طائرتان روسيتان من طراز “سو-27” باعتراض طائرة تجسس من طراز RC-135 ومقاتلتان ذات مهام متعددة تابعة لسلاح الجو البريطاني فوق البحر الأسود، أثناء اقترابها من الحدود الروسية. وجاء في بيان نشرته وزارة الدفاع الروسية اليوم الإثنين، “في 26 يونيو 2023، رصدت وسائل التحكم بالأجواء الروسية فوق مياه البحر الأسود ثلاثة أهداف جوية تقترب من الحدود الروسية”.

وأضاف البيان أنه لتحديد هوية الأهداف الجوية، ومنع انتهاك حدود روسيا الاتحادية، تم إرسال زوج من مقاتلات “سو-27” من قوات الدفاع الجوي إلى المكان. وحددت المقاتلات الروسية الأهداف الجوية على أنها طائرة استخبارات إلكترونية وحرب إلكترونية من طراز RC-135 ومقاتلتا “تايفون” من طائرات سلاح الجو الملكي متعددة المهام.

وذكرت الوزارة أنه عند اقتراب المقاتلات الروسية، استدارت الطائرات العسكرية الأجنبية وحلقت مبتعدة عن حدود الدولة الروسية. وأكد البيان أن الطائرات الروسية عادت بسلام إلى قاعدتها الجوية، مشددة على أنه لا يُسمح بانتهاك حدود دولة روسيا الاتحادية.

واختتم البيان بالتأكيد على أن تحليق المقاتلات الروسية تم بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة دون عبور الطرق الجوية والاقتراب الخطير من طائرات دولة أجنبية.

المصدر: مواقع