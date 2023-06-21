وسائل إعلام فرنسية: سماع دوي انفجار قوي في العاصمة باريس يُرجح أنه ناجم عن تسرب غاز والسلطات تخلي منطقة الحادث – موقع قناة المنار – لبنان
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June 21 2023 - 18:48

وسائل إعلام فرنسية: سماع دوي انفجار قوي في العاصمة باريس يُرجح أنه ناجم عن تسرب غاز والسلطات تخلي منطقة الحادث

منذ 11 mins 21 June، 2023
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