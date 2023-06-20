4 قتلى صهاينة وإصابة آخرين في عملية اطلاق نار بمستوطنة عيلي واستشهاد مقاوم

قتل 4 صهاينة وأصيب 4 آخرون حسب اعترافات الاحتلال في عملية إطلاق نار فدائية عصر اليوم الثلاثاء، قرب مستوطنة “عيلي” شمال رام الله، واستشهد المقاوم المنفذ وتحدث اعلام العدو عن انسحاب منفذ اخر من المكان.

واكدت إذاعة الجيش الصهيوني مقتل المستوطنين الاربعة. وقالت “على ما يبدو انسحب منفذ ثان من مكان الحادث”.

وحسب الاعلام العبري، فقد دوت صفارات الإنذار في مستوطنة “عيلي” وسط مخاوف من تسلل مقاومين.

وأكد اعلام العدو أن منفذ العملية استعمل بندقية آلية من طراز M16، ووصف موقع “مفزاكي راعم” العملية انها ليست سهلة .

وقال الاعلام العبري: “مسلحون يستقلون مركبة أطلقوا النار على حارس على مدخل مستوطنة “عيلي”، فأصابوه بجراح، وبعدها هاجموا مطعماً في المكان، فقتلوا 3 وأصابوا 2 بجراح أحدهم بحال الخطر الشديد، جرى استهداف احد المهاجمين في المكان وانسحب بقية المهاجمين ، بنادق نوعية استخدمت في العملية وليست اسلحة محلية الصنع”.

وباركت فصائل فلسطينية العملية الفدائية قرب رام الله مؤكدة ان المقاومة والانتفاضة متواصلة ولا امان للعدو.

حماس

وقال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية “حماس” حازم قاسم، إن الرد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين بالأمس واقتحام المسجد الأقصى لم يتأخر، “فكانت العملية في مستوطنة عيلي”.

وأضاف قاسم مساء الأربعاء: ” إن ثوار الضفة الغربية يضربون في كل مكان وحيث لا يتوقع الاحتلال “.

وأكد قاسم على أن “هذه الثورة والانتفاضة العظيمة ستتواصل ولن تتوقف إلا بتحقيق أهداف شعبنا بالحرية والاستقلال”.

الجهاد

وبارك الناطـق باسـم حركـة الجهـاد الإسلامي في فلسطين طارق سلمي، العملية الفدائية، معتبرًا أنها رد طبيعي على جرائم الاحتلال المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد سلمي على أن العملية تندرج في سياق ممارسة الحق المشروع في الدفاع عن النفس.

وأوضح أن هذه العملية تدلل على حيوية المقاومة وقدرتها على العمل في كل الظروف، وتوجيه الصفعات المتتالية للاحتلال.

كما أشار سلمي إلى أن التهديدات لا تخيف الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن المقاومة مستعدة لمواجهة أي تصعيد، وأن ثأر الأحرار وبأسهم درس عملي يجب أن يبقى ماثلاً أمام القتلة والإرهابيين الإسرائيليين.

وأكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب، أن هذه العملية هي رد طبيعي على جرائم الاحتلال، مبينًا أنها تندرج في سياق الدفاع المشروع عن النفس، وقال إن العملية الفدائية متوقعة، لا سيما أنها تأتي بعد يوم واحد من العدوان “الإسرائيلي” على جنين.

فتح الانتفاضة

حركة فتح الانتفاضة، باركت العملية مؤكدة على أنها جاءت وفاءً لوعد المقاومة بالثأر لدماء الشهداء الذين سقطوا في مخيم جنين والضفة المحتلة، وردًا طبيعياً ومشروعاً على جرائم الاحتلال التي تصاعدت بحق شعبنا.

وقالت الحركة في تصريح “إن هذه العملية المباركة جاءت استجابة ميدانية وسريعة لنداء الواجب، وتأكيداً على حيوية شعبنا ومقاومتنا للرد على جرائم الاحتلال البشعة، وليعلم العدو أنه لا أمان له ولا لمستوطنيه طالما استمر العدوان بحق أرضنا وشعبنا والمقدسات”.

عمليات متصاعدة: 22 قتيلاً صهيونيا وعشرات الاصابات عام 2023

وأدت عمليات المقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل، إلى 22 قتيلاً صهيونيا و216 جريحاً في صفوف قوات الاحتلال والمستوطنين، وذلك منذ بداية عام 2023 الجاري.

وأفاد مركز المعلومات الفلسطيني “معطي” بأن 68 عملية وقعت في القدس، وأسفرت عن 12 قتيلاً و56 جريحاً، إضافة إلى 68 عملية أخرى وقعت في نابلس، وأسفرت عن 3 قتلى و65 جريحا.

وأشار المركز إلى أن المقاومة نفذت 10 عمليات في أريحا أسفرت عن 4 قتلى و6 جرحى، فيما وقعت 17 عملية في الداخل المحتل، وأسفرت عن قتيلين و15 جريحا.

وامتدت عمليات المقاومة إلى محافظة طولكرم، والتي شهدت 8 عمليات، وأسفرت عن قتيل و7 جرحى، إضافة إلى 20 عملية في جنين أسفرت عن 20 جريحاً.

ووقعت 19 عملية في رام الله أسفرت عن 19 جريحاً، و15 عملية في الخليل أدت إلى 15 جريحاً، و10 عمليات في قلقيلية أسفرت عن 10 جرحى، وعمليتان في بيت لحم أسفرتا عن جريحين، وعملية في طوباس أسفرت عن جريح.