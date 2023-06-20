الجمعية اللبنانية للفنون- رسالات تطلق الفيلم السينمائي الإيراني “غريب”

برعاية المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان السيد كميل باقر زاده، وبحضور مخرج الفيلم الأستاذ محمد حسين لطيفي ومنتج وكاتب العمل الأستاذ حامد عنقا،

تفتتح الجمعية اللبنانية للفنون رسالات الفيلم السينمائي الإيراني

“غريب”

“غريب” فيلم يصوّر حقبة من حياة الشهيد القائد محمد البروجردي الذي أُرسِل في مهمة إلى إحدى المناطق بطلب من الإمام الخميني “قده”، وذلك من أجل رفع الظلم عن أهلها ووقف أعمال المجموعات الإرهابية، حيث أذهل الجميع بأسلوبه القيادي الفريد.

الفيلم عبارة عن ١٢٨ دقيقة للمخرج محمد حسين لطيفي وتأليف وإنتاج حامد عنقا، بطولة بابک حمیدیان، پردیس پورعابدینی، رحیم نوروزی، حسام محمودی، مهران احمدی، وفرهاد قائمیان. كما أنه حائز على عدة جوائز في مهرجان الفجر السينمائي 41.

تنطلق عروض “غريب” ابتداءً من 22 حزيران في مسرح رسالات –المركز الثقافي لبلدية الغبيري.

المصدر: موقع المنار