حجازي: حزبنا لا يقبل برئيس للجمهورية غير وطني وغير عروبي

نظم حزب البعث العربي الاشتراكي – فرع البقاع الشمالي، ندوة عن “فكر ونهج ومواقف الرئيس حافظ الاسد”، في ذكرى رحيله، في “قاعة النصر” في بلدة العين، في حضور الامين العام للحزب علي حجازي وعضو القيادة المركزية أديب الحجيري وقيادة فرع البقاع الشمالي.

حجازي

بعد نشيد حزب البعث والوقوف دقيقة صمت عن روح الرئيس حافظ الأسد، تحدث حجازي فاعتبر ان “وصف الرئيس الراحل حافظ الاسد بانه باني سوريا الحديثة ،هو وصف منطلق من مجموعة انجازات، فالرئيس الاسد نقل سوريا من مفهوم اللا الدولة الى مفهوم الدولة، من مفهوم اللا استقرار الى مفهوم الاستقرار، من مفهوم الدول التي تعيش في انقسامات وتخلف وغياب لمركزية القرار وصراعات دائمة، الى سوريا الدولة المركزية، وهو نقل سوريا من دولة على هامش العمل السياسي على مستوى المنطقة والامة، الى دولة هي العمود الفقري في العمل السياسي، وما نبحث عنه اليوم في لبنان حققه الرئيس الراحل حافظ الاسد قبل رحيله، واستكمل المسيرة الرئيس بشار الاسد”.

واشار حجازي الى ان “الخلاصة التي وصل اليها اعداء سوريا، انه لا استقرار من دون استقرار سوريا وان اي محاوله لتهميش دور سوريا على مستوى الاقليم وعلى مستوى المنطقة، هي محاولة ستبوء حكما بالفشل”.

واضاف: “ان مشروع الرئيس حافظ الاسد هو مشروع تبني فكر المقاومة ودعم كل حركاتها لا سيما في لبنان وفلسطين، فسوريا اليوم تدفع اثمانا كبيرة كما دفعت دائما، ربطا بدعمها لخيار المقاومة، لأنهم يعتقدون ان تغييب سوريا عن المشهد يسهل عملية التطبيع، وانا أجزم لكم ان هناك دولا في المنطقة في حال ذهبت سوريا الى التطبيع، وهي حكما لن تذهب، سيطبعون فورا، ولكن خجلهم من سوريا يمنعهم من القيام بذلك”.

وتحدث حجازي عن “أهمية الإلتزام والممارسة والمجاهرة بالانتماء والدفاع عن مواقف الحزب والاستمرار بنهج وفكر القائد الخالد مع القائد الشجاع الرفيق الرئيس بشار الاسد”.

وأشار إلى أن “حزبنا لا يقبل برئيس للجمهورية غير وطني وغير عروبي، وعليه أن يلتزم بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة”.

نون

ثم تحدث أمين الفرع نزيه نون عن حياة الراحل و”المواقف الصائبة والشجاعة في كل الاحداث التي حصلت في كل المنطقة، فهو كان الداعم الاساسي لكل حركات المقاومة في المنطقة، وكان متمسكا بسيادة وطنه وأرضه، رافضا كلانواع التسوية مع الكيان الغاصب ومع تضحيات الشعب الفلسطيني حتى تحرير ارضه”.

وأشار إلى إنه “بنى دولة متطورة ومزدهرة في كل المجالات التربوية والصحية والاجتماعية والصناعية والزراعية، بالإضافة إلى بناء جيش عقائدي أثبت جدارته في حرب تشرين التحريرية”.

واكد أن “الحزب سيكمل طريقه على هذا النهج مع الرئيس الرفيق بشار الاسد، الذي تصدى لكل دول العالم المعادية وانتصر عليها وعلى الارهاب لتبقى سوريا شامخة بعزة وكبرياء بوجوده وجيشه وأحرار امته التحريرية”

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام