قوى الأمن: توقيف أحد أفراد شبكة حاولت تهريب مواد مخدرة إلى أستراليا

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي: “في إطار المتابعة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لملاحقة شبكات تهريب المخدرات إلى الخارج وتوقيف أفرادها.

نتيجة الإستقصاءات والتحريات التي أجرتها القطعات المختصة في شعبة المعلومات، توصلت إلى معلومات مؤكدة حول قيام إحدى شبكات تهريب المخدرات، بالتحضير لعملية تهريب كمية من المواد المخدرة من لبنان إلى أوستراليا عبر شحنة من زيت الزيتون.

وبعد المتابعة، تم تحديد هوية أحد أفراد هذه الشبكة، وهو مكلف بالتنسيق مع المخلص الجمركي لشحن البضاعة، ويدعى: ف. ط. (مواليد العام 1988، سوري)، بتاريخ 4-6-2023، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة الشويفات، وبالتزامن تم ضبط /10/ غالونات من الزيت سعة الواحد /20/ ليترا بحوزة المخلص الجمركي الذي كان بصدد شحنها إلى أوستراليا.

وقد أجريت تحاليل مخبرية على عينات الزيت، بحيث تبين أن إحداها يحتوي على نسبة 50% من مادة “Methamphetamine”، وهي نوع من المؤثرات العقلية الخاضعة للرقابة التي تدخل في تصنيع الحبوب المخدرة.

بالتحقيق مع الموقوف، اعترف بما نسب اليه. أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل جار لتوقيف باقي أفراد الشبكة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام