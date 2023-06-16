بالفيديو | مسيرات روسية “كاميكازية” تدمر معدات وآليات أوكرانية وفرنسية

شنت القوات الروسية ضربة بمسيّرات “لانسيت” كاميكازي على دبابات أوكرانية في قرية ستوروزيفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث أصابت الطائرات دون طيار دبابة “تي 64” وعدد من دبابات فرنسية الصنع “أمكس-10 آرسي”.

وبحسب مجلة “روسكويه أروجويه” فإنّه “بعد الكشف عن الأهداف، تم ضرب الهدف بمسيرة “لانسيت” كاميكازي. وتدخلت المدفعية الروسية ودمرت الأهداف الأخرى للقوات المسلحة الأوكرانية”.

وحولت ضربات نفذتها القوات الروسية لمنطقة صغيرة تجمعت فيها دبابات أوكرانية إلى ما يشبه “بمنطقة منكوبة”، بسبب سلسلة الضربات المتتالية التي استهدفت منطقة التجمع، والتي نتج عنها تدمير الكثير من الدبابات الأوكرانية.

المصدر: مواقع