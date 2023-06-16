بالفيديو | مسيرات روسية “كاميكازية” تدمر معدات وآليات أوكرانية وفرنسية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 16 2023 - 21:50

بالفيديو | مسيرات روسية “كاميكازية” تدمر معدات وآليات أوكرانية وفرنسية

منذ 27 mins 16 June، 2023
القوات الروسية تشنّ بمسيراتها الانتحارية سلسة من الضربات على معدات وآليات أوكرانية
القوات الروسية تشنّ بمسيراتها الانتحارية سلسة من الضربات على معدات وآليات أوكرانية
أخبار دولية - اوكرانيا

شنت القوات الروسية ضربة بمسيّرات “لانسيت” كاميكازي على دبابات أوكرانية في قرية ستوروزيفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث أصابت الطائرات دون طيار دبابة “تي 64” وعدد من دبابات فرنسية الصنع “أمكس-10 آرسي”.

وبحسب مجلة “روسكويه أروجويه” فإنّه “بعد الكشف عن الأهداف، تم ضرب الهدف بمسيرة “لانسيت” كاميكازي. وتدخلت المدفعية الروسية ودمرت الأهداف الأخرى للقوات المسلحة الأوكرانية”.

وحولت ضربات نفذتها القوات الروسية لمنطقة صغيرة تجمعت فيها دبابات أوكرانية إلى ما يشبه “بمنطقة منكوبة”، بسبب سلسلة الضربات المتتالية التي استهدفت منطقة التجمع، والتي نتج عنها تدمير الكثير من الدبابات الأوكرانية.

المصدر: مواقع

التعليقات

ذات صلة