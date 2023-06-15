ريادة | نعني الأخضر…مشروع حصد جائزة حكمت ناصر للإبتكار في مباراة العلوم

لبنى قانصوه

في حوار خاص لبرنامج نهار جديد ضمن فقرة نجاحات على قناة المنار قدّمت الطالبة في ثانوية الكوثر فاطمة شعيب شرحا حول المشروع الذي حصد جائزة حكمت ناصر للإبتكار في مباراة العلوم والذي تعتمد فكرته على استبدال البلاستيك التقليدي الذي يستخدم لمرة واحدة ببلاستيك عضوي صديق للبيئة.



أما معلمة مادة العلوم الأستاذة زينة جفّال فتحدّثت عن دور المدرسة في اختيار ودعم المشاريع حيث إنّها سنويا تنظّم معرضا علميا خلال شهر كانون الأول، ويعرض الطلاب مشاريعهم أمام لجنة تحكيم ووفق معايير محدّدة يتم اختيار الأفكار.وشرحت الطالبة شعيب الخطوات التي نفّذها الفريق في المختبر للوصول الى المنتج النهائي.

المصدر: قناة المنار