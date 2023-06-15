ريادة | نعني الأخضر…مشروع حصد جائزة حكمت ناصر للإبتكار في مباراة العلوم – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 15 2023 - 15:24

ريادة | نعني الأخضر…مشروع حصد جائزة حكمت ناصر للإبتكار في مباراة العلوم

منذ 28 mins 15 June، 2023
نهار جديد
تقارير مصورة - لبنان

لبنى قانصوه
في  حوار خاص لبرنامج نهار جديد ضمن فقرة نجاحات على قناة المنار قدّمت الطالبة في ثانوية الكوثر فاطمة شعيب شرحا حول المشروع الذي حصد جائزة حكمت ناصر للإبتكار في مباراة العلوم والذي تعتمد فكرته على استبدال البلاستيك التقليدي الذي يستخدم لمرة واحدة ببلاستيك عضوي صديق للبيئة.

أما معلمة مادة العلوم الأستاذة زينة جفّال فتحدّثت عن دور المدرسة في اختيار ودعم المشاريع حيث إنّها سنويا تنظّم معرضا علميا خلال شهر كانون الأول، ويعرض الطلاب مشاريعهم أمام لجنة تحكيم ووفق معايير محدّدة يتم اختيار الأفكار.
وشرحت الطالبة شعيب الخطوات التي نفّذها الفريق في المختبر للوصول الى المنتج النهائي.

 

 

المصدر: قناة المنار

التعليقات

ذات صلة