فضل الله: سنصوت للمرشح سليمان فرنجية الذي نعتقد أنه قادر على التواصل مع جميع اللبنانيين وقادر على التواصل خارجياً – موقع قناة المنار – لبنان
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June 14 2023 - 10:44
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فضل الله: سنصوت للمرشح سليمان فرنجية الذي نعتقد أنه قادر على التواصل مع جميع اللبنانيين وقادر على التواصل خارجياً
منذ 21 mins
14 June، 2023
عاجل
جلسة انتخاب الرئيس
سليمان فرنجية
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