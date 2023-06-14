فضل الله: كل الذين اتفقوا على المرشح الآخر يريدون فقط اسقاط المرشح سليمان فرنجية وبالخصومات والتفرقة لا يمكن بناء بلد – موقع قناة المنار – لبنان
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June 14 2023 - 10:44

فضل الله: كل الذين اتفقوا على المرشح الآخر يريدون فقط اسقاط المرشح سليمان فرنجية وبالخصومات والتفرقة لا يمكن بناء بلد

منذ 22 mins 14 June، 2023
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