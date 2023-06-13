مسؤول أميركي: محادثات جدّة لا تحقق نجاحاً وهناك مشاورات دولية بشأن السودان

قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الثلاثاء، إن طرفي الصراع في السودان، الجيش وقوات الدعم السريع، لا ينتهزان فرصة محادثات جدة التي أتاحتها لهما الولايات المتحدة والسعودية، مشيرا إلى إجراء مشاورات مع أطراف دولية.

وأوضح المسؤول الأميركي، الذي تحدث للصحافيين في واشنطن، لكنه رفض الكشف عن هويته، أن محادثات جدة لا تحقق نجاحاً بالنظر إلى ما جرى الاتفاق عليه في البداية مع الجيش والدعم السريع.

وذكر المسؤول الأميركي أن واشنطن تتشاور حالياً مع السعوديين والأفارقة والعرب وشركاء آخرين بشأن السودان، وتأمل أن تعلن عن نهج قريباً.

وأعلنت الولايات المتحدة والسعودية، مطلع الشهر الجاري، تعليق محادثات جدة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وكانت الولايات المتحدة قد اشترطت أن يكون الطرفان المتحاربان جديّين في مسألة الهدنة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة والسعودية “مستعدتان لاستئناف تسهيل المحادثات المعلقة لإيجاد حل تفاوضي لهذا الصراع، عندما تظهر القوات بوضوح من خلال أفعالها أنها جدية في التزام وقف إطلاق النار”.

المصدر: مواقع