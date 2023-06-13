المرتضى: روسيا دولة صديقة للبنان ولم يصدر عنها تجاه اللبنانيين الاّ الخير حاربت معنا الوحش التكفيري واسهمت في القضاء عليه

شارك وزير الثقافة في الاحتفال الذي اقامته السفارة الروسية في بيروت، في فندق الفينيسيا، في مناسبة العيد الوطني الروسي.

وفي حديث إلى “الوكالة الوطنية للاعلام”، قال المرتضى: “من الطبيعي جدا ان نكون موجودين اليوم في هذا الاحتفال المقام في مناسبة العيد الوطني الروسي”.

وأضاف: “روسيا دولة صديقة للبنان وتربطنا بها احسن العلاقات ولم يصدر عنها تجاهنا الاّ كلّ الخير وعلاقتنا الثقافية بها متجذّرة منذ ما قبل ميخائيل نعيمة ونخن نتطلّع الى تمتين العلاقات بين دولتينا وشعبينا في المجالات كافة”.

وتابع:”حاربت معنا الوحش التكفيري واسهمت في القضاء عليه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام