روسيا تحيي عيد تأسيسها.. وبوتين: نعمل من أجل ازدهار الوطن والمنفعة العامة

يحتفل الروس بـ “يوم روسيا”، وهو ذكرى تأسيس روسيا كدولة مستقلة بعد تفكك الاتحاد السوفييتي في عام 1991، اعترافًا رسميًا باليوم الذي أعلن فيه إعلان سيادة روسيا تم توقيع الاتحاد. وتنظم معظم المدن الكبرى في روسيا احتفالات عامة كبيرة في يوم روسيا. وهذا يشمل الحفلات الموسيقية للموسيقيين المشهورين وأنشطة الأطفال والألعاب النارية في الليل.

وهنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المواطنين الروس بمناسبة “يوم روسيا” مؤكدا أن هذا اليوم يعبر عن وحدة الشعب الروسي متعدد القوميات.

وأضاف بوتين في كلمة له في الكرملين “أهنئ الجميع بالعيد، في يوم روسيا! يمثل هذا اليوم استمرارا لتاريخ عظمة ومجد الوطن الممتد لتاريخ لقرون، ويؤكد وحدة شعبنا متعدد الجنسيات، وهو موقف دافئ تجاه الوطن الأم.. هذه المشاعر تلامس كل واحد فينا.. اليوم وفي هذه الأوقات الصعبة التي تمر بها روسيا، هذه المشاعر توحد مجتمعنا بشكل أقوى، وتدعم أبطالنا، المشاركين في العملية العسكرية الخاصة.. حب الوطن، والمسؤولية عن مصير الوطن ورثناها من أسلافنا، الذين حققوا عملا عظيما وانتصارات عسكرية.. اليوم نحن نقدر وندرك تماما ما تعنيه إنجازاتهم، وتصميمهم الراسخ في الدفاع عن أرضنا، والعمل من أجل ازدهار الوطن والمنفعة العامة.. هذه التقاليد مقدسة بالنسبة لنا.. نحن مخلصون للتقاليد، والمواطنين الروس البارزين الذين سيحصلون على نجوم ذهبية لأبطال العمل وشارات الحائزين على جائزة الدولة كأكبر دليل على ذلك”.

وقدم بوتين الميداليات الذهبية “بطل العمل في روسيا” في حفل تسليم جوائز الدولة، في الكرملين، لعدد من الأشخاص المتميزين في مجالات العمل، وحقوق الإنسان وفي الأنشطة الإنسانية والخيرية.

المصدر: مواقع