أعلن النائب محمد سليمان بعد الإجتماع التشاوري لكتلة “الاعتدال الوطني” و”اللقاء الوطني المستقل” الاثنين ان “كل الخيارات مفتوحة أمامنا وسنكون موجودين بكل الجلسات ولن نعطل النصاب”.

واكد سليمان “سيكون لنا أسم ولسنا مع الإنقسام العامودي ونحن مع التوافق الوطني الذي ينتج رئيسا”.

يذكر ان “تكتل الاعتدال الوطني” يضمُ النوابَ أحمد الخير ووليد البعريني ومحمد سليمان وسجيع عطية وعبد العزيز الصمد وأحمد رستم.

بينما يضم “التكتل الوطني المستقل” يضم النواب فريد هيكل الخازن وطوني فرنجية ووليم طوق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام