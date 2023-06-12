لابيد يشهد ضد نتنياهو في المحكمة

يدلي زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الاثنين، بشهادته أمام المحكمة المركزية في القدس الشرقية، في قضايا الفساد التي يحاكم فيها رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.

ولابيد شاهد مهم في ما يعرف باسم “الملف 1000″، الذي اتهم فيه نتنياهو بالاحتيال وخيانة الأمانة جراء تلقيه هدايا فاخرة من السيجار والشمبانيا والمجوهرات بقيمة 700 ألف شيكل (180 ألف يورو)، بين الأعوام 2007 و2016، من أثرياء مقابل خدمات مالية أو شخصية، بمن فيهم منتج هوليوود الإسرائيلي، أرنون ميلشان.

وسيشهد زعيم المعارضة الإسرائيلية، الذي تولى في تلك الفترة حقيبة وزير المالية، على العلاقة بين ميلشان ونتنياهو، حينما رفض طلب نتنياهو مرتين تمديد سريان قانون الإعفاءات الضريبية للعائدين من خارج البلاد بهدف منح امتيازات لصديقيه ميلشان وجيمس باكر.

من جانبه، يدعي نتنياهو أنه لم يفعل سوى قبول هدايا من أصدقائه دون طلبها، وقال محاموه في تشرين الأول/أكتوبر 2019، إنهم تلقوا رأي خبير قانوني يخلص إلى أن له الحق في قبول الهدايا من الأصدقاء المقربين.

المصدر: روسيا اليوم