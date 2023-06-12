الوزير المقداد يزور مقر السفارة السورية في الرياض ويطلع على تحضيرات إعادة افتتاحها – موقع قناة المنار – لبنان
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June 12 2023 - 13:48

الوزير المقداد يزور مقر السفارة السورية في الرياض ويطلع على تحضيرات إعادة افتتاحها

منذ 58 mins 12 June، 2023
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سورية - عربي وإقليمي

في إطار زيارته إلى المملكة العربية السعودية، اطلع وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد والوفد المرافق له على التحضيرات الجارية في مقر السفارة السورية في العاصمة الرياض لإعادة افتتاحها.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في تغريدة لها على تويتر اليوم “إن الوزير المقداد والوفد المرافق له زاروا مقر السفارة السورية في الرياض للاطلاع على جهوزية البناء والتحضيرات الجارية لإعادة افتتاح السفارة، وخاصةً لجهة استئناف تقديم الخدمات القنصلية للجالية السورية في السعودية بأقرب وقت ممكن”.

ووصل الوزير المقداد والوفد المرافق له أمس إلى العاصمة السعودية الرياض تلبية لدعوة من نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، حيث كان في استقباله كبار المسؤولين في وزارة الخارجية السعودية.

ويشارك المقداد في الاجتماع الوزاري الثاني للدول العربية مع دول جزر الباسيفيك الذي بدأ أعماله أمس على مستوى الخبراء.

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المصدر: وكالة سانا

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