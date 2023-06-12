الجيش السوداني: المتمردون باتوا يرتدون ملابس مدنيين ويتنقلون بالسيارات المنهوبة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 12 2023 - 13:48

الجيش السوداني: المتمردون باتوا يرتدون ملابس مدنيين ويتنقلون بالسيارات المنهوبة

منذ 1 ساعة 12 June، 2023
السودان
السودان - عربي وإقليمي

أعلن الجيش السوداني أن عناصر قوات الدعم السريع “أصبحوا يرتدون الملابس المدنية ويستخدمون السيارات المنهوبة في تحركاتهم للتمويه”. وأوضح الجيش، في بيان له اليوم الاثنين، أنه “قامت قواتكم المسلحة أمس بعمليات تمشيط لجيوب التمرد في مناطق الرميلة وأبو حمامة حول منطقة الشجرة، ومنطقة جسر الحلفايا ومحلية الخرطوم بحري ومحلية شرق النيل”.

وأضاف البيان “تكبد العدو خسائر فادحة تضمنت تدمير العشرات من الآليات العسكرية وقتل المئات، وأسر عدد من المتمردين والمرتزقة، الذين لاذوا بالفرار بعد أن تركوا قتلاهم وراءهم”.

المصدر: روسيا اليوم

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