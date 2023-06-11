الشيخ قاووق: لتحصين لبنان من الفتن.. وتوافقات التحدي والمواجهة لا تنقذ البلد

رأى عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن “الخطوة الأولى للخروج من أزماتنا الداخلية، تكمن بالاتفاق على رئيس للجمهورية، لاسيما وأن لبنان بحاجة إلى رئيس يعمل على حل الأزمات، ويوقف النزف ويخفف من آلام وأوجاع اللبنانيين، وليس لرئيس يعمق ويفتعل الأزمات ويفجر المواجهات الداخلية، وبالتحديد مع المقاومة”.

وقال الشيخ قاووق الاحد “لا يعتقدن أحد أنه يستطيع أن يخرج عن التوازنات الواقعية، ففي البلد توازنات حساسة لا يمكن الانقلاب عليها من خلال انتخاب الرئيس، والمطلوب هو الهدوء والتروي وعدم الحماسة الزائدة التي تكون نتائجها كارثية على البلد”، وتابع “نحن كنا وما زلنا ندعو إلى توافقات وطنية واسعة تجمع اللبنانيين لإخراج لبنان من محنته، ولسنا بحاجة إلى افتعال أزمات جديدة”، واعتبر أن “توافقات التحدي والمواجهة التي أنتجت، هي توافقات مجتزأة تقسم اللبنانيين وتعمق جراحهم ولا تأخذ البلد إلى الانقاذ ولا تبني بلدا وإنما تبني أحقادا ومواجهات وفتنا داخلية، ونحن نريد أن نحصن البلد من الفتنة الداخلية”.

من جهة ثانية، حيا الشيخ قاووق “أهلنا في كفرشوبا ومنطقة العرقوب على تصديهم للاعتداءات الإسرائيلية”، وتابع “التحية للجيش الوطني الذي عبر بصموده عن تمسك اللبنانيين بلبنانية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا”، وأكد أن “الكرامة والسيادة والحرية لا تكتمل إلا باستعادة الأجزاء المحتلة من أرضنا في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر”، وشدد على أن “المقاومة عند التزامها، فهي تستعد ليوم تحرر فيه هذه الأرض كما حررت باقي الوطن”، ولفت الى ان “مشهد اللبنانيين من الجيش والشعب والمقاومة بوجه الاعتداءات الإسرائيلية، يعبر عن السيادة الحقيقية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام