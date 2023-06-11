كلمة لفرنجية اليوم الاحد بالذكرى الـ45 لمجزرة إهدن

يتحدث رئيس “تيار المردة” في لبنان سليمان فرنجية عند السادسة من عصر اليوم الاحد في ذكرى مجزرة اهدن التي ارتكبتها في العام 1978 مليشيا “القوات اللبنانية” بقيادة سمير جعجع والتي راح ضحيتها أفراد من عائلة فرنجية.

ويقام بالمناسبة قداس في باحة منزل الرئيس سليمان فرنجية، وخلال كلمته من المنتظر ان يتناول فرنجية الأجواء المتعلقة بالاستحقاق الرئاسي.

كلمة فرنجية تأتي في ظل احتدام الحديث عن الانتخابات الرئاسية اللبنانية التي يعتبر رئيس المردة مرشحها الجدي، في حين حصل تقاطع مصلحي بين عدد من القوى المتخاصمة لترشيح وزير المال الاسبق جهاد أزعور بمواجهة فرنجية، وقد عين موعد جلسة الانتخاب الاربعاء المقبل في 11 من الشهر الجاري.

المصدر: موقع المردة