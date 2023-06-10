بالفيديو | القوات الروسية تدمر دبابات ليوبارد الألمانية وعربات برادلي الأمريكية جنوب دونيتسك

نشرت وزارة الدفاع الروسية، السبت، لقطات فيديو لتدمير دبابات “ليوبارد” الألمانية وعربات قتال المشاة “برادلي” الأمريكية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك. ويظهر الفيديو تدمير واحتراق المعدات الغربية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية التي استهدفها الجيش الروسي في اتجاه جنوب دونيتسك.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية دمرت 9 دبابات، منها 4 دبابات من طراز “ليوبارد”، و11 مركبة قتال مشاة، بما في ذلك خمس عربات “برادلي” أمريكية في اتجاه جنوب دونيتسك.

وأرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب توريد الأسلحة إلى أوكرانيا. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح “هدفا مشروعا” لروسيا، وأن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا – ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضا من خلال تدريب الأفراد على أراضي بريطانيا، وألمانيا، وإيطاليا، ودول أخرى.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية + سبوتنيك