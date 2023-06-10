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June 10 2023 - 17:02

ايران تستعيد 2.7 مليار دولار من أصولها في العراق

منذ 2 ساعة 10 June، 2023
يحيى آل اسحاق
ايران - عربي وإقليمي

اعلن رئيس غرفة التجارة الايرانية العراقية المشتركة يحيى آل اسحاق، الإفراج عن 2.7 مليار دولار من الأصول الإيرانية في العراق.

وقال انه تم تخصيص جزء من الأصول الإيرانية المجمدة في العراق لتأمين احتیاجات الزوار كما تم دفع جزء من الأموال لتوريد السلع الأساسية.

وأضاف: ما يتم تداوله يشير إلى أن المبلغ المدفوع نحو 2.7 مليار دولار.

وأشار رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة إلى السماح بدفع جزء من مطالب إيران من قبل العراق، وقال: إن هذا الحدث سيكون له بالتأكيد تأثير إيجابي على الأسواق لأن احتياجات البنك المركزي كبيرة و لقد تم شراء السلع الأساسية، ويمكن أن تساهم الانفراجة بالعملة بشكل كبير في استقرار سوق العملات والسلع الأساسية.

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