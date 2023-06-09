مقدمة نشرة الاخبار الرئيسية في قناة المنار اليوم الجمعة 9-6-2023

على اعالي كفرشوبا يسكنُ الوطنُ ورجالُه هذه الايام، ومن فوقِ زواريبِه الضيقةِ عبرَ الجنوبيونَ الى الارضِ الرحبة، المنزوعةِ عن اهلِها، المتروكةِ من امِّها الدولة..

هناكَ خاضَ اهالي العرقوب ومعهم العديدُ من الجنوبيينَ معركةَ تثبيتِ الحقِّ أمامَ آلةِ القتلِ الصهيونيةِ وجنودِها المدججين

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هناك اُقيمت الصلواتُ وارتفعت الدعواتُ واسسَ المزروعونَ في تلكَ الارضِ ركائزَ المشهدِ العائدِ من جديد.. يوماً ستعودُ الارضُ – كلُّ الارض .. هو يومٌ يرَونه بعيداً ونراهُ قريبا ..

على مقربةٍ من سياجٍ مصطنعٍ اقتلعَ لبنانيونَ عندَ تلالِ كفرشوفا بقايا الهيبةِ الصهيونية، رمَوا بحجرِهم عنفوانَه، وتحدَّوا آلتَه، ولم تستطع قنابلُهم المسيلةُ للدموعِ التي اَوقعت عدداً من الاصاباتِ بينها مراسلُ المنار الزميل علي شعيب ان تخيفَ المتقدمينَ الى ارضِهم، المتمسكينَ بحقِهم، فدارت اشتباكاتٌ بينَ مواطنينَ منتفضينَ الى جانبِ عسكريينَ منتشرينَ ومقاومينَ متاهبينَ بوجهِ محتلٍ اخْتَلَّت كلُّ معادلاتِ ردعِه، وبدأَ يتمايلُ مرتعداً ومردوعاً امامَ لبنانَ واهلِه..

سياسياً لم يَجدِ اللبنانيونَ من يردعُ بعضَ المسؤولينَ عن تمديدِ الازمةِ وتعميقِ الفجوة، وشقِّ الصفوفِ بطرقٍ عموديةٍ وافقيةٍ بعناوينَ طائفيةٍ وسياسية.. فاضمحلت الآمالُ بقربِ تحقيقِ اختراقٍ رئاسي ٍمعَ رفضِ البعضِ لابسطِ عناوينِ الحوارِ لاستنقاذِ البلدِ ورئاستِه..

وفيما الاعينُ والحساباتُ تتسابقُ الى اربعاءِ الانتخاب، وَصلت بكركي الى عينِ التينة عبرَ موفدَيها المطرانينِ بولس عبد الساتر ومارون العمار، اللذينِ سمعا من الرئيس نبيه بري ثابتةَ الثنائيّ الوطني : الاستمرارُ بدعمِ ترشيحِ رئيسِ تيار المردّة سليمان فرنجية والتاكيدُ على أهميةِ الحوار .. وهو ما يرفضُه البعضُ المتمترسُ عندَ تَعدادِ ارقامِ مرشحِه الرئاسي، المتوهمُ حلاً بالتحدي بعيداً عن التفاهمِ الوطني ..

وبعيداً عن الحدِ الادنى من الوطنيةِ والقوميةِ غرقَ سياسيونَ واعلاميونَ بذُلِّ الدفاعِ عن التطبيعِ والمطبعين، ضاربينَ بعُرضِ النكدِ بل الحقدِ كلَّ القوانينِ والانظمةِ اللبنانيةِ الـمُجَرِّمَةِ للتطبيعِ معَ العدوِ الصهيوني.. فحاولوا تحويلَ قضيةِ اعلاميةٍ كويتيةٍ منبوذةٍ من اهلِها ووطنِها، الى قضيةٍ تُشغلُ بالَ اللبنانيينَ الذين سَئِموا من تفاهةِ هؤلاءِ ودخانِهم الاعلاميِّ والسياسيِّ السام..

المصدر: قناة المنار