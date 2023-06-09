الجيش اللبناني ينفذ انتشارا واسعا بمحاذاة خط الإنسحاب في تلال كفرشوبا بجنوب لبنان مع تواجد لعناصر اليونيفيل – موقع قناة المنار – لبنان
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June 9 2023 - 12:48

الجيش اللبناني ينفذ انتشارا واسعا بمحاذاة خط الإنسحاب في تلال كفرشوبا بجنوب لبنان مع تواجد لعناصر اليونيفيل

منذ 29 mins 9 June، 2023
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