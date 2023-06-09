قوات الإحتلال الصهيوني تعتدي بالقنابل الغازية على أهالي كفرشوبا والعرقوب المتظاهرين ضد تجريف أراضيهم – موقع قناة المنار – لبنان
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June 9 2023 - 12:48

قوات الإحتلال الصهيوني تعتدي بالقنابل الغازية على أهالي كفرشوبا والعرقوب المتظاهرين ضد تجريف أراضيهم

منذ 1 ساعة 9 June، 2023
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