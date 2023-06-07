الكيان المؤقت | تعليقاً على صاروخ “فتّاح”.. إعلام العدو: إيران باتت قوة عسكرية عظمى

أفادت وسائل إعلام العدو، بأن إيران تحولت إلى قوة عظمى بالسلاح، ذلك بعد إعلانها عن صاروخ “فتّاح” فرط الصوتي.

وأضاف إعلام العدو إن “المؤسسة الأمنية والعسكرية تتوجه إلى نظرائها في العالم بخصوص الصواريخ الإيرانية وترسانة الأسلحة”.

تحولت إلى قوة عظمى بالسلاح

وفي التفاصيل، قال ميخائيل شتاين، مراسل الشؤون العربية في قناة “كان” الصهيونية، إن “الإيرانيين كشفوا اليوم عن صاروخ فتاح، وهو صاروخ فرط صوتي، يصل إلى مدى 1400 كيلومتر”.

وأشار إلى أن لدى الصاروخ سرعة فائقة وأسلوب إطلاق فريداً. “لذلك، بحسب الظاهر يتعلق الأمر بتطور تكنولوجي تمتلكه القليل من الدول”.

ولفت شتاين إلى أن “الإيرانيين يتواصلون في الأشهر الأخيرة مع الروس لشراء طائرات حربية من نوع سوخوي 35، وإذا ما اشتروها، يمكنهم تركيب هذا الصاروخ عليها، وحينها سيعدّ ذلك خطوة إلى الأمام”.

وتابع “في المؤسسة الأمنية والعسكرية، توجهوا إلى نظرائهم في أنحاء العالم، وقالوا لهم إن الأمر لا يتعلق بالنووي الإيراني فحسب، فقد تحولت إيران إلى قوة عظمى بالسلاح، وهي تصدره. لذلك على نظرائهم معالجة ذلك”.

المراسل الصهيوني، شدد على ضرورة “معالجة الموضوع الإيراني”، قائلاً: “اليوم، افتتح الإيرانيون سفارتهم الجديدة في السعودية بعد سنوات طويلة منذ العام 2016”.

وأشار إلى أن الإيرانيين يبثون رسالة إلى العالم بأنهم يفتحون صفحة جديدة مع الجميع.

المشكلة في حال اخترق الغلاف الجوي

وفي وقت سابق، تحدثت وسائل إعلام العدو عن الصاروخ فرط الصوتي “فتّاح”، الذي كشف عنه، يوم الثلاثاء، القائد العام لقوات حرس الثورة الإيراني اللواء حسين سلامي.

وقال المعلق العسكري في “القناة الـ12″، نير دفوري، إنّ “المشكلة تكمن في حال اخترق هذا الصاروخ الغلاف الجوي”.

من جهته، قال أوهاد حامو، معلق الشؤون العربية في “القناة الـ12″، إنّ “إيران تُشغّل في أماكن عدة منظومة صواريخ موجَّهة نحونا”.

الأعداء غاضبون

وخلال مراسم إزاحة الستار عن الصاروخ، قال الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي “نعلم أن الأعداء غاضبون من هذه الإنجازات. لذا نقول لهم: موتوا بغيظكم، فهذه الإنجازات تُفرح أبناء الشعب الإيراني”. وأضاف أن “ما تنجزه القوات الجو الفضائية في حرس الثورة هو عمل علمي ومحلي”.

بدوره، قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، إنّ إيران تمتلك تقنية التنويع في صنع جميع أنواع الأنظمة، ومن ضمنها صاروخ فتّاح فرط الصوتي القابل للمناورة، مؤكداّ أنّ “الحقيقة لا يمكن إخفاؤها أبداً، وستظهر الحقائق نفسها في النهاية”.

المصدر: موقع المنار + مواقع اخبارية