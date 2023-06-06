“نقابة عمال المخابز” دعت للمشاركة بالاعتصام مراكز “الضمان”

دعت “نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان” في بيان لها الثلاثاء “مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى تحمل المسؤولية في هذه الظروف الاقتصادية الراهنة والوقوف الى جانب الموظفيين وإعطائهم حقوقهم المستحقة والتي اقرها مجلس الوزراء، ورفع قيمة الفاتورة والاستشفائية والصحية ورفع قيمة التعويضات العائلية وخاصة بعد رفع قيمة الاشتراكات المتوجبة للضمان الاجتماعي”.

وحث البيان “جميع المضمونيين من عمال وموظفين للمشاركة الكثيفة في الاعتصام غدا امام المركز الرئيسي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وامام المركز الرئيسي وكافة مراكز الضمان الاجتماعي في كل المناطق، لان الاعتصام والوقوف امام الضمان الاجتماعي افضل من الوقوف امام الجمعيات الخيرية لطلب المساعدة في دفع فاتورة الاستشفاء، أو طرق ابواب اصحاب السعادة والمعالي لطلب المساعدة او الاتصال من اجل الاستشفاء او تأمين الدواء”، واعلن “التضامن مع نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.

وتابع البيان “لنكن صوتا واحدا ويدا واحدة لحماية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قلعة المضمونيين والحفاظ على الضمان الاجتماعي وحقوق الموظفيين وحماية حقوق ومستحقات العمال المضمونين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام