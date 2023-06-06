القوات الجوية التابعة لحرس الثورة الاسلامية تكشف عن صاروخ فرط صوتي متطور جديد يحمل اسم “فتاح” بحضور الرئيس الايراني – موقع قناة المنار – لبنان
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June 6 2023 - 10:54
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القوات الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية تكشف عن صاروخ فرط صوتي متطور جديد يحمل اسم "فتاح" بحضور الرئيس الإيراني
القوات الجوفضائية الإيرانية: صاروخ "فتاح" يبلغ مداه 1400 كيلومتر وسرعته قبل اصابة الهدف من 13 الى 15 ماخ
القوات الجوية التابعة لحرس الثورة الاسلامية تكشف عن صاروخ فرط صوتي متطور جديد يحمل اسم “فتاح” بحضور الرئيس الايراني
منذ 1 ساعة
6 June، 2023
عاجل
الحرس الثوري
الصواريخ الايرانية
ايران
صاروخ فتاح
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