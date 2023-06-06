القوات الجوية التابعة لحرس الثورة الاسلامية تكشف عن صاروخ فرط صوتي متطور جديد يحمل اسم “فتاح” بحضور الرئيس الايراني – موقع قناة المنار – لبنان
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June 6 2023 - 10:54

القوات الجوية التابعة لحرس الثورة الاسلامية تكشف عن صاروخ فرط صوتي متطور جديد يحمل اسم “فتاح” بحضور الرئيس الايراني

منذ 1 ساعة 6 June، 2023
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