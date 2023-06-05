بيسكوف: بوتين في عمله يصل الليل بالنهار

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن “فلاديمير بوتين كونه رئيسا لدولة ضخمة مثل روسيا، يقوم في الواقع بعمله بوصل الليل بالنهار”.

وأكد بيسكوف أن “الرئيس بوتين في يوم هجوم المسيرات الجوية على موسكو ومنطقة موسكو، تلقى باستمرار تقارير بما في ذلك عبر الهاتف، وأعطى لاحقا بعض التعليمات كرئيس للدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة”.

وتابع بيسكوف “تلقى الرئيس بوتين التقارير من وزارتي الدفاع والطوارئ ومن عمدة العاصمة وحاكم مقاطعة موسكو، التقارير كانت ترد باستمرار”، واضاف “لأنه كان يتم تحديث المعلومات بسرعة كبيرة، كانت الاتصالات الهاتفية مستمرة وتلت ذلك تعليمات من رئيس الدولة، وأوامر من القائد الأعلى للقوات المسلحة”.

المصدر: روسيا اليوم