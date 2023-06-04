معلومات المنار: الموفد البطريركي سمع من السيد نصرالله استمرارًا لدعم ترشيح سليمان فرنجية والتأكيد على أهمية الحوار من أجل انجاز الاستحقاق الرئاسي – موقع قناة المنار – لبنان
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June 4 2023 - 23:38

معلومات المنار: الموفد البطريركي سمع من السيد نصرالله استمرارًا لدعم ترشيح سليمان فرنجية والتأكيد على أهمية الحوار من أجل انجاز الاستحقاق الرئاسي

منذ 2 ساعة 4 June، 2023
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